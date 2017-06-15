Bursaspor Başkanı Ay'dan suç duyurusu
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden kişiler hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
Bu tür ağır davranışları hiç hak etmediğini anlatan Ay, "Artık yeter diyerek bu kişilerle ilgili yasal süreç başlatması için avukatıma talimat verdim. Hakaret ve küfür eden kişiler tespit edildi. Avukatım gerekli işlemleri yaptı. Ben de gidip ifademi verdim. Bundan sonra yasal süreç işleyecek." dedi.
Başkan Ay, bu kişiler hakkında tazminat davaları açmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:43
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Gomis gün sayıyor
Toplam 3
Yorum
fatih44 5 1 yıllık kontrat yapsaydınız, sonraki satışından da pay verirdik..
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Dirar açıklanıyor
Toplam 3
Yorum
egeli bilen bilmeyen yorum yapıyor adam monacoda 30 maç oynamıs ihtiyar deniyor monaco futbolu bizim kadar bilmiyor demekki
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Tehlikeli bir silah
Toplam 3
Yorum
Sakaryali gider forvete janko tarzı uzun boylu adam alır. kanatlardan orta gelmeyince vay efendim niye olmuyo derler. adam orta yapamıyor,gol atamıyor
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