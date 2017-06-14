Le Guen Bursa'da!
Yeni sezona büyük bir değişimle başlamaya hazırlanan Bursaspor, teknik direktör Paul Le Guen ile el sıkıştı. 53 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
TRANSFER LİSTESİNİ İLETTİ
53 yaşındaki Fransız teknik direktör ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan yeşil-beyazlı kulübün yeni hocasıyla bir-iki gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Yönetime bir transfer listesi de ileten Le Guen'in, ilk etapta Afrika'dan Asamoah Gyan'ın işinin bitirilmesini istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca takımın geçen sezonki maçlarının görüntülerini de izleyeceği öğrenildi.
KARİYERİ BAŞARIYLA DOLU
Fransız teknik direktör Paul Le Guen, kariyerine 1998 yılında Rennes kulübünde başladı. Başarılı teknik adam sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı. 18 Temmuz 2016'da Nijerya A Milli Takımı'ndan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boşta. Fransız tenik adam 2002-2005 yılları arasında 3 kez Fransa Ligue 1 şampiyonu olmuştu.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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