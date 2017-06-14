 Le Guen Bursa'da! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Le Guen Bursa'da!

    Le Guen Bursa'da!

    Yeni sezona büyük bir değişimle başlamaya hazırlanan , teknik direktör ile el sıkıştı. 53 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

    Geride kalan sezonu sıkıntılı geçiren ve küme düşmekten son anda kurtulan Bursaspor, yeni sezona yepyeni bir başlangıç gözüyle bakıyor. Bu doğrultuda ilk etapta takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirmek için kolları sıvayan yeşil-beyazlı yönetim, dünyaca ünlü Fransız teknik adam Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı. Prosinecki ile el sıkışımayan , Fransız teknik adamdan olumlu yanıt aldı.

    TRANSFER LİSTESİNİ İLETTİ
    53 yaşındaki Fransız teknik direktör ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan yeşil-beyazlı kulübün yeni hocasıyla bir-iki gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Yönetime bir transfer listesi de ileten Le Guen'in, ilk etapta Afrika'dan Asamoah Gyan'ın işinin bitirilmesini istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca takımın geçen sezonki maçlarının görüntülerini de izleyeceği öğrenildi.

    KARİYERİ BAŞARIYLA DOLU
    Fransız teknik direktör , kariyerine 1998 yılında Rennes kulübünde başladı. Başarılı teknik adam sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı. 18 Temmuz 2016'da Nijerya A Milli Takımı'ndan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boşta. Fransız tenik adam 2002-2005 yılları arasında 3 kez Fransa Ligue 1 şampiyonu olmuştu.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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