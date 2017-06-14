 Gyan bombası! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Gyan bombası!

    Gyan bombası!

    Taraftara en az 1 yıldız transfer sözü veren Başkanı Ali Ay, Çin ekibi Shangai SIPG takımıyla sözleşmesi biten 32 yaşındaki santrfor Gyan’la 2 yıllığına anlaştı.

    Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan , teknik direktör Paul Le Guen'in yanı golcü transferinde de mutlu sona ulaştı. Çin ekibi Shangai SIPG takımı ile sözleşmesi sona eren Gyan'ın Bursaspor'dan gelen teklife olumlu yanıt verdiği ve önümüzdeki günlerde 2 yıllık imza atacağı öğrenildi. Geçen sezonu kiralık olarak Al-Ahli'de geçiren yıldız oyuncu sezonu 21 maçta attığı 8 golle bitirdi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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