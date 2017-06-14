 Güray Timsah oluyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Güray Timsah oluyor

    Güray Timsah oluyor

    , Kayserispor'un A milli sol kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı.

    Yeşil-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllığına el sıkıştı. Ali Ay yönetimi, Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 'ın bonservisi için sarı-kırmızılı yönetimle pazarlıklarını sürdürüyor. Kayseri'nin kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Güray, geçtiğimiz sezon 27 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. Transfer an meselesi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
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