Bursaspor’dan ‘çilek’ transfer açıklaması
Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer için iyi bir bütçe ayırdıklarını belirterek, "Bir tane çilek santrfor düşünüyorum. Orta sahaya da iyi bir 6 numara, o da çilek olabilir. Bu sene paraya kıyacağız" dedi.
"Bu sene paraya kıyacağız"
Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Harun ve Aziz hariç geri dörtlü olduğu gibi değişiyor. Çalışmalar yapıldı, fiyatlar görüşüldü. Yeni hocamızla görüşeceğiz. Geri dörtlü çok önemli. Ne çektiysek oradan çektik. 2 kanat mutlaka alınacak. Bir tane çilek santrfor düşünüyorum. Orta sahaya da iyi bir 6 numara, o da çilek olabilir. Bu sene paraya kıyacağız. Bu projeler gerçekleştikten sonra Bursaspor'un sırtı yere gelmez. Belediye başkanı ile ilgili konuşuluyor. Ben göreve gelmeden kendisini 1 veya 2 kez gördüm. Başkanımız iyi bir Bursasporlu. Çok üzdük onu, yaklaşık son 5-6 maça gelmedi. Bu projeler onun ve valimiz sayesinde olacak. Sizden ricam Belediye Başkanımız hakkında fazla konuşulmasın" dedi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:53
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Brad Pitt gibiydi
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Bu millet böyledir. KURTARICI diye sarılır yabancıya. O'nunda elleri cepleri DALIRS dolu oldugu için ayni samimiyetle (!) KARŞILIK veremez !
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Derbide üçüncü raunt
Toplam 1
Yorum
4-0 Fener 4-0 süpürür
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Başkan Özbek OHAL ilan etti!
Toplam 7
Yorum
xxx Başkan paramızı çarçur etmeyin futbolcularla iç içe olun gs ımın forması dahi ligde 2.olur..Sen adamsın..Bu kulübü aysal mahvetmiştir...
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