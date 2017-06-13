 Martin Caceres Timsah oluyor – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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HEPSİ
    13 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Timsah oluyor

    Martin Caceres Timsah oluyor
    Savunma bölgesini büyük oranda değiştirecek olan Bursaspor'da, ismine de sıcak bakılmaya başlandı. 70 defa Uruguay milli formasını giyen 30 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor devre arasında Türkiye'ye getirmişti.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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