 İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü

    İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü

    Teknik direktör koltuğu için bir süredir görüşme halinde olduğu Prosinecki defterini bugün kapatan Bursaspor, Fransız teknik adam ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Bursaspor, takımın başına deneyimli bir teknik adamı getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmelerini sürdüren Bursaspor yönetimi, tecrübeli teknik adama federasyondan izin çıkmaması sebebiyle Prosinecki defterini kapatmıştı. Ardından bugün Fransız teknik adam 'e teklif götüren yeşil-beyazlı idarecilerin 53 yaşındaki teknik adam ile büyük ölçüde anlaşmaya vardıkları bildirildi. En son Nijerya A Milli Takımı'nı çalıştıran Guen, 18 Temmuz 2016 tarihinden bu yana görev yapmıyordu. Tarafların görüşmelerini sürdürdükleri durumunun yarın yapılacak görüşmelerden sonra netlik kazanacağı bildirildi.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:41
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