İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü
Teknik direktör koltuğu için bir süredir görüşme halinde olduğu Prosinecki defterini bugün kapatan Bursaspor, Fransız teknik adam Paul Le Guen ile görüşmelerini sürdürüyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Bursaspor, takımın başına deneyimli bir teknik adamı getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmelerini sürdüren Bursaspor yönetimi, tecrübeli teknik adama federasyondan izin çıkmaması sebebiyle Prosinecki defterini kapatmıştı. Ardından bugün Fransız teknik adam Paul Le Guen'e teklif götüren yeşil-beyazlı idarecilerin 53 yaşındaki teknik adam ile büyük ölçüde anlaşmaya vardıkları bildirildi. En son Nijerya A Milli Takımı'nı çalıştıran Guen, 18 Temmuz 2016 tarihinden bu yana görev yapmıyordu. Tarafların görüşmelerini sürdürdükleri durumunun yarın yapılacak görüşmelerden sonra netlik kazanacağı bildirildi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 22:41
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Şampiyon olacağız
Toplam 83
Yorum
Milli Maç Milli takım kadrosunda göremedim! Acaba formsuzmu? Yoksa çokmu yaşlandı?
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Pazarlık şansımız yok
Toplam 28
Yorum
ZXZX İşte o iş öyle değil, 1 şampiyoloğa kaç tane Volkan değişirdiniz. 37 yaşında biri bari pazarlık yapsaydı, güldürmeyin insanları
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 45
Yorum
Hakkını helal et En az 4-5 süper transferi yedek kulübesine çakan eneder oyunculardan.Bir çok teknik adam Sabriyi seçti. Demek Sabri daha iyiydi.KORKAK Yönet
İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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