Bursaspor, Prosinecki defterini kapattı
Bursaspor’un bir süredir görüşme halinde olduğu Teknik Direktör Prosinecki için Azerbaycan Federasyonu’ndan onay çıkmadığı öğrenildi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:49
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Şampiyon olacağız
Toplam 77
Yorum
Aydınfb Kulübün tapusunuda verseydiniz bari Aziz Yıldırım'ın son kazığı olabilir ama Aykut Kocaman'ın açıklamaları ile sorumlu hoca diyecekler.
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Güneydoğu operasyonu
Toplam 6
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Konya Başkan konuyada gelsin ersunun yerine lucescu gelsin o zaman bakın başarı nasıl geliyor, 10 tane yıldızda gelsede ersunla başarı olmaz
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Fikret Orman: Hedef dünyanın zirvesi!
Toplam 17
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1907 sizi bu sene kim kurtaracak sen onu düşün
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