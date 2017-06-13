 Bursaspor, Prosinecki defterini kapattı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Bursaspor, Prosinecki defterini kapattı

    Bursaspor, Prosinecki defterini kapattı

    Bursaspor’un bir süredir görüşme halinde olduğu Teknik Direktör Prosinecki için Azerbaycan Federasyonu’ndan onay çıkmadığı öğrenildi.

    Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör arayışlarını sürdürürken, geçen sezon ortasında da gündeme gelen Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'ye yeniden teklif göndermişti. Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adam, yıl sonunda sona erecek olan sözleşmesini sonlandırmak için bugün federasyon yetkilileri ile bir araya geldi. Uzun süren görüşmelerin ardından Azerbaycan Federasyonu'nun Prosinecki'nin Aralık ayında sona erecek olan kontratını feshetmeyi kabul etmediği bildirildi. Prosinecki defterini kapatan yeşil-beyazlı idarecilerin listedeki diğer isimlere yöneldiği öğrenildi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:49
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