 Alfred N’Diaye Bursa’ya çağrıldı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bursa’ya çağrıldı

    Alfred N’Diaye Bursa’ya çağrıldı
    'da orta sahaya düşünülen Alfred N'Diaye için yeşil beyazlı yönetim temaslarını sürdürüyor. Villerreal geçen sezon Alfred N'Diaye'yi Hull City'e kiralamıştı. Oyuncu Bursa'ya davet edildi. Yönetim tüm şartları zorluyor.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alfred N’Diaye Bursa’ya çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.