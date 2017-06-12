 Prosinecki bitti bitiyor – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Prosinecki bitti bitiyor

    Prosinecki bitti bitiyor
    yönetimi, takımın başına getirmek istediği Robert Prosinecki ile imza aşamasına geldi. Hırvat teknik direktörün, sözleşme imzalamak için yarın Bursa'ya geleceği öğrenildi. Yönetim hoca ile her konuda anlaştı. Ufak pürüzler çözülecek.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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