 Paşalı Tunay Bursa’ya yakın – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Paşalı Tunay Bursa’ya yakın

    Paşalı Tunay Bursa’ya yakın

    transferde hata yapmak istemiyor.

    Bu sezon her iki kanatta da görev yapan oyunculardan istediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, 3 sezondur Kasımpaşaspor'un sağ kanadında istikrarlı bir şekilde forma giyen 'u kıskaca aldı. Yeşil beyazlı yönetimin Kasımpaşaspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan gurbetçi oyuncunun menajerini Bursa'ya davet edip teklifini iletmeyi planlıyor. Birçok kulübün radarında bulunan 27 yaşındaki gurbetçi futbolcunun da 'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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