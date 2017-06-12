Bassong bitiyor
18 kez Kamerun Milli Takımı’nın formasını da terleten Bassong, İngiltere Championship takımlarından Norwich City’de 13 resmi maça çıktı. Başkan Ay, “Çok güçleneceğiz” dedi.
18 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
18 kez Kamerun Milli Takımı'nın formasını da terleten Bassong, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de 13 resmi maça çıktı. Sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan deneyimli isim, kariyerinde Metz, Newcastle, Tottenham ve Watford gibi takımlarda forma giydi. Başkan Ali Ay, "Taraftarımız merak etmesin. Bu sezon heyecan verici bir kadro oluşturacağız" diye konuştu.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:27
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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