Bursaspor transferde sona yaklaştı
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Sebastien Bassong transferinde sona yaklaştı.
Tesisleri gezmişti
Yeşil-beyazlıların, daha önce Bursa'ya davet ederek tesisleri gezdirdiği 30 yaşındaki Kamerunlu defans oyuncusu Sebastien Bassong transferinde ise sona yaklaştığı bildirildi. 18 kez Kamerun Milli Takımı'nın formasını da terleten Bassong, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de 13 resmi maça çıktı. Sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan deneyimli isim, kariyerinde Metz, Newcastle, Tottenham ve Watford gibi takımlarda forma giydi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:58
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Brighton kancası
Toplam 2
Yorum
sakın bşk 30 yaşındaki marceloyu 8 milyono satıyor biz 28 yaşındaki üstelik marcelodan iki kat daha iyi topçuyu 8.5 milyonamı satacagız sakın
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''Geleceğim otomotivde''
Toplam 4
Yorum
GS LI SELÇUKTAN ÇOK ÜSTÜN MAALESEF KADRO DIŞI BİTİK SELÇUK KADRODA
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Fener'e Portekizli maestro
Toplam 8
Yorum
sporentel Basketbeol bir işaret fişeği oldu.FB artık çok büyük düşünmeli derken seyirciside üyeside yönetim kurulu ve başkanıyla hedefe kilitlenerek b
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