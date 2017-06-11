Bursa'nın yeni stadı 24 saat yaşayacak!

Kafa inşaatının bitmesiyle biner metrakelik üç kat, restoran, kafeterya, düğün salonu olarak kullanılabilecek ve Bursaspor'un kasasına buradan da para girecek.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan en büyük anıtsal yapı olan yeni stadyumda, kamuoyunun merakla beklediği 'timsah kafası'nda imalatlar tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ramazan Bayramı'ndan sonra kafanın olduğu bölümün de yeşil örtü ile kaplanacağını söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa'nın en büyük anıtsal yapılarından biri olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan yeni stadyumda, merakla beklenen üretimde sona gelindi. Takımın simgesiyle özdeş olarak timsah görünümünde inşa edilen stadyumda, timsah kafasını oluşturan bölümün inşaatı yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle uzamıştı. Sürecin hızlandırılması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi ısrarlı takibi ile Bursa'nın marka şirketi Cemdemir A.Ş. tarafından yapılan imalatlarda artık sona gelindi. Çelik konstrüksiyon olan kafa bölümü iyice şekillenirken, önümüzdeki günlerde kafa bölümünün de yeşil örtü ile kaplanmaya başlayacağı belirtildi.



Son hazırlıklar yapılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, stadyumun kafa bölümünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kamuoyunda en fazla gündemde olan timsah kafasında da artık sona gelindiğini ifade eden Başkan Altepe, "Mühendislik açısından çok zor bir konstrüksiyon. İmalatlar büyük ölçüde tamamlandı. Son hazırlıklar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde kafa yeşil örtü ile kaplanmaya başlayacak ve Ramazan Bayramı'ndan sonda da bu işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu kafa bölümünde ayrıca 1000'er metrekarelik alanlardan oluşan 2 kat ve bir de zemin ortaya çıktı. Bu bölümler değişik amaçlar için kullanılabilir. Düğün salonu, restoran ve kafeterya olabilir. Panoramik manzarası ile Bursa'ya değer katacak stadyum, kafa bölümünün bitmesiyle de dünyanın marka statları listesindeki yerini koruyacak. Düğün salonu ve kafe olarak kullanılabilecek alanlarla da Bursaspor'a gelir sağlanmış olacak