Hedef Prosinecki
Bursaspor Başkanı Ali Ay transferde rotalarını açıkladı. “Teknik direktör olarak Prosinecki’yi istiyoruz. 7-8 transfer yapacağız. Bir hafta içinde çok şey netleşecek. Taraftarımıza karşı mahcubuz.”
DANIŞMAN ER
Bursa'da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Ay, gerek teknik adam, gerekse takviyeler için görüşmelerini sürdürürken, Bursaspor'un kümede kalmasında büyük pay sahibi olan antrenör Mustafa Er'i ise yanından ayırmıyor. Genç çalıştırıcının görüşlerini dinleyerek transfere yön veriyor.
SİVOK AYRILIYOR
Bursasporlu Sivok geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli stoper, "Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum. Ailevi nedenlerinden dolayı Ocak ayında Bursaspor yönetimine ayrılacağımı ilettim. Bursaspor'da mutluyum ama ayrılma zamanı geldi" dedi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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