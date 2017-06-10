 Hedef Prosinecki – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Hedef Prosinecki

    Hedef Prosinecki

    Başkanı transferde rotalarını açıkladı. “Teknik direktör olarak Prosinecki’yi istiyoruz. 7-8 transfer yapacağız. Bir hafta içinde çok şey netleşecek. Taraftarımıza karşı mahcubuz.”

    Geçen sezon Süper Lig'de kalmayı son anda garantileyen Bursaspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor. Teknik direktör ve transfer konusunda temaslarını Özlüce Tesisleri'nde sürdüren Başkan Ali Ay, takviye için kesenin ağzını açacaklarını söyledi. Başkan Ay, "Geçen sezonu yaşanmamış sayıyorum. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyorum. En az 7-8 tane transfer düşünüyoruz. Bu sene biraz kesenin ağzını açacağız. Teknik Direktör adayları arasında Robert Prosinecki var. Onunla prensipte anlaştık detayları konuşuyoruz. Bursaspor olarak önce hocayı belirleyip sonra transfer için düğmeye basacağız" dedi.

    DANIŞMAN ER
    Bursa'da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan , gerek teknik adam, gerekse takviyeler için görüşmelerini sürdürürken, 'un kümede kalmasında büyük pay sahibi olan antrenör Mustafa Er'i ise yanından ayırmıyor. Genç çalıştırıcının görüşlerini dinleyerek transfere yön veriyor.

    SİVOK AYRILIYOR
    Bursasporlu Sivok geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli stoper, "Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum. Ailevi nedenlerinden dolayı Ocak ayında Bursaspor yönetimine ayrılacağımı ilettim. Bursaspor'da mutluyum ama ayrılma zamanı geldi" dedi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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