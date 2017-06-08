Prosinecki bombası
Bursaspor, Azerbaycan’ı çalıştıran Robert Prosinecki’nin Türk temsilcisi Yaşar Çalışır’la önceki gece bir araya geldi. Başarılı çalıştırıcıyla 10 Haziran’daki K.İrlanda maçı sonrası masaya oturulacak
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Ali Ay'ın Çalışır'dan, Hırvat teknik adamın düşüncelerini öğrendiği ve anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmeyi planladığı öğrenildi. 10 Haziran'da Azerbaycan'ın K.İrlanda ile eleme maçından sonra Prosinecki'nin Türkiye'ye gelerek, Ali Ay yönetimiyle masaya oturmasının beklendiği belirtildi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:25
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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