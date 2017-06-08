Prosinecki bombası

Bursaspor, Azerbaycan’ı çalıştıran Robert Prosinecki’nin Türk temsilcisi Yaşar Çalışır’la önceki gece bir araya geldi. Başarılı çalıştırıcıyla 10 Haziran’daki K.İrlanda maçı sonrası masaya oturulacak

Kabus gibi geçen sezonun ardından yeni sezonda kendini affettirmek isteyen Bursaspor, transferde kolları sıvadı. Yeşil-beyazlı yönetim teknik direktör adayları arasında liste başı isimlerden olan Robert Prosinecki için önceki gece Bursa'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce ülkemizde Kayserispor'u çalıştıran ve şu anda Azerbaycan Milli Takımı'nın başındaki 48 yaşındaki Hırvat teknik adamın temsilcisi Yaşar Çalışır, Bursaspor'un davetlisi olarak Bursa'ya geldi. Başkan Ali Ay ile Çalışır, yeni sezonla ilgili planları konusunda Özlüce Tesisleri'nde bir ön görüşme gerçekleştirdi. BAŞKAN Ay ve Çalışır'ın Bursaspor'un kısa ve uzun vadeli hedefleri, kadro yapılanması ve transfer bütçesi gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.



HEDEF ŞAMPİYONLUK

Ali Ay'ın Çalışır'dan, Hırvat teknik adamın düşüncelerini öğrendiği ve anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmeyi planladığı öğrenildi. 10 Haziran'da Azerbaycan'ın K.İrlanda ile eleme maçından sonra Prosinecki'nin Türkiye'ye gelerek, Ali Ay yönetimiyle masaya oturmasının beklendiği belirtildi.



Serkan YETİŞMİŞOĞLU