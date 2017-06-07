Bursa'da yeni statta hibrit çim dönemi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1,5 yıl önce yaptırılan yeni statta saha zemini hibrit çime dönüştürülüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, zemin yenileme çalışmalarının devam ettiği statta incelemelerde bulundu.
Bursa'nın marka kent olması yolunda şehre kazandırılan en önemli eserlerden birinin de stat olduğunu dile getiren Altepe, "Büyükşehir Stadyumu özenerek yaptığımız, 8 yılı aşkın süre uğraştığımız büyük bir projeydi. Dünya çapında bir eser oldu. 44 bin kişilik stadyum, timsah figürüyle de dünyanın takip ettiği statlar arasında. Ambiyansı, tribün bütünlüğü ile herkesin takdirini kazanıyor." dedi.
Altepe, 1,5 yıldır kullanılan statta zeminde sıkıntıların bulunduğunu anlatarak, "Hatalar, eksikler vardı. Suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan eksikler vardı. Şimdi bu kil tabakasını değiştirirken riske girmemek için kaliteli hibrit çim ekiyoruz. Sıkıntılı toprak tabakası kalkıyor. Hibrit döşeme işlemi haziran ayı içinde bitecek. Ağustos ayında da yeni zemin hazır hale gelecek." diye konuştu.
Eski çimlerin kaldırıldığı zeminde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:28
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ABD'ye mi gidecek!
Toplam 10
Yorum
metinn isteyen var ise gelir teklifini yapar gerisi hikayedir.
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Cuma imzalıyor
Toplam 58
Yorum
İLKER Mehmet kardeşim bjk yi bitiren o değil bir maçı tekrar izle bakalım kim bitirdi bjk yi varlık gösteremedi o maçta
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Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Toplam 5
Yorum
karakartal daha öncede dedim caner gibi bir beki 750 bin euroya almak gerçekten mükemmel bir iş. yönetim güzel işler başarıyor. böyle devam eder umarım
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