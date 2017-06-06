 Ali Ademoğlu istifasını verdi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Ali Ademoğlu istifasını verdi

    Ali Ademoğlu istifasını verdi
    Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, istifa ettiğini açıkladı. Ademoğlu, yaptığı açıklamada, sezon başında "Bu takım ligi ilk 5'te bitiremezse istifa ederim." şeklinde sözünü hatırlatarak, "Bu sözümü yerine getiriyorum. Hem ikinci başkanlık, hem de yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa ediyorum" dedi. Ali Ademoğlu, istifasını yeşil-beyazlı kulübe sunduğunu da sözlerine ekledi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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