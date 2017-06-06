"100'er bin lira olarak..."
Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda kazanılan Trabzonspor maçının ardından futbolculara verilen primle ilgili açıklama yaptı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasının galibiyet primlerine ilişkin olarak sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve iddiaların tümüyle yalan ve maksatlı olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncu grubunun talebi olmamasına karşın, Bursalılık aidiyetiyle bu kritik karşılaşma öncesinde bir motivasyon unsuru olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu (BTSO) yönetimi tarafından karşılanan galibiyet primleri, kadrodaki oyuncular için 100'er bin lira olarak belirlenmiş ve futbolcularımız dışında bu primden personelimize kesinlikle ayrıca bir ödeme yapılmamıştır."
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:02
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www sen futboluna baksana arkads ne işin var gazetecyle faln sanki sadece senın hakkındamı yazıolar gerci sen artık reklamlardan kazanıosun art
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