Makedonya maçı hazırlıkları tamamlandı
A Milli Futbol Takımı yarın akşam TSİ 20.45'te Üsküp'te oynayacağı Makedonya hazırlık karşılaşamasının idmanını gerçekleştirdi.
Üsküp'te bulunan Petar Miloshevski antrenman tesislerinde gerçekleşen idmana sakatlığı sebebi ile kadrodan çıkartılan Şener Özbayraklı ve grip olan Emre Mor katılmadı. Emre Mor'un yarın akşamki hazırlık maçında da oynamayacağı belirtildi. Basına açık olan 15 dakikalık kısmında, 2 grup halinde yapılan antrenman yapan milliler, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde ısınma ve düz koşu ile idmana başladı. Daha sonra topla çalışma yapan Ay-Yıldızlılar antrenmana pas çalışması ile devam etti.
A Milli Takım yarın yapacağı Makedonya hazırlık maçının ardından Slovenya'nın Portoroz bölümünde 2018 Dünya Kupası I grubu 6'ncı maçı olan Kosova karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
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Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
Makedonya maçı hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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