Bursa Stadı'na hibrit çim
Bursaspor Kulübü’nün bu sezon oynadığı maçlarda çim zeminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle çim çalışmaları başladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın zemini, 2017-2018 futbol sezonuna hibrit çim sistemi uygulanarak hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yenilemeyle, stadın zemini uluslararası normlarda, yüksek kalite ve teknolojiyle birlikte hibrit çim sistemi ile güçlendirilecek. Sezonun tamamlanmasıyla hemen çalışmalarına başlanan hibrit çim uygulamalı zeminin, Ağustos ayında başlayacak olan 2017-2018 futbol sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:48
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