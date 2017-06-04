 Tarihi galibiyet – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Tarihi galibiyet

    Tarihi galibiyet
    Trabzonspor deplasmanında düne kadar 40 maçta sadece 1 kez kazanabilen Bursaspor tarihinde 2. kez Trabzon'da galip geldi. Yeşil-beyazlı takımın her iki maçta da galibiyet golünü Batalla attı. Öte yandan Bursaspor, bu karşılaşma öncesi çıktığı altı maçtan da yenilgi ile ayrılmıştı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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