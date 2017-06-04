Tarihi galibiyet

Trabzonspor deplasmanında düne kadar 40 maçta sadece 1 kez kazanabilen Bursaspor tarihinde 2. kez Trabzon'da galip geldi. Yeşil-beyazlı takımın her iki maçta da galibiyet golünü Batalla attı. Öte yandan Bursaspor, bu karşılaşma öncesi çıktığı altı maçtan da yenilgi ile ayrılmıştı.