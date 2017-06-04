Makedonya maçı hazırlıkları tamamlandı

Üsküp'te bulunan Petar Miloshevski antrenman tesislerinde gerçekleşen idmana sakatlığı sebebi ile kadrodan çıkartılan Şener Özbayraklı ve grip olan Emre Mor katılmadı. Emre Mor'un yarın akşamki hazırlık maçında da oynamayacağı belirtildi. Basına açık olan 15 dakikalık kısmında, 2 grup halinde yapılan antrenman yapan milliler, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde ısınma ve düz koşu ile idmana başladı. Daha sonra topla çalışma yapan Ay-Yıldızlılar antrenmana pas çalışması ile devam etti.



A Milli Takım yarın yapacağı Makedonya hazırlık maçının ardından Slovenya'nın Portoroz bölümünde 2018 Dünya Kupası I grubu 6'ncı maçı olan Kosova karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.