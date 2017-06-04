Makedonya maçı hazırlıkları tamamlandı
A Milli Futbol Takımı yarın akşam TSİ 20.45'te Üsküp'te oynayacağı Makedonya hazırlık karşılaşamasının idmanını gerçekleştirdi.
Üsküp'te bulunan Petar Miloshevski antrenman tesislerinde gerçekleşen idmana sakatlığı sebebi ile kadrodan çıkartılan Şener Özbayraklı ve grip olan Emre Mor katılmadı. Emre Mor'un yarın akşamki hazırlık maçında da oynamayacağı belirtildi. Basına açık olan 15 dakikalık kısmında, 2 grup halinde yapılan antrenman yapan milliler, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde ısınma ve düz koşu ile idmana başladı. Daha sonra topla çalışma yapan Ay-Yıldızlılar antrenmana pas çalışması ile devam etti.
A Milli Takım yarın yapacağı Makedonya hazırlık maçının ardından Slovenya'nın Portoroz bölümünde 2018 Dünya Kupası I grubu 6'ncı maçı olan Kosova karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:24
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Galatasaray Belhanda ile anlaştı
Toplam 6
Yorum
uA Anlaşıldı Sneijder da gidici... Büyük ihtimal Zenit e satarlar...
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Ali Koç başkan F.Bahçe şampiyon
Toplam 2
Yorum
oy oy aziz volkan ve aykut üçlüsünden kurtulmanın tek formülü..ali koç.
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Ali Koç: 2018’de adayım
Toplam 14
Yorum
Fenerli_bey aziz varken kimse seni secmez. cete bu cete. adam para yediriyor uyelere. takim 3. olmus 5. olmus kimin s...de. gelme be adam. nazin baydi
Makedonya maçı hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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