 Bursasporlu futbolcuları kümede kalmaya ailelerinin videolu mesajları motive etti – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Bursasporlu futbolcuları kümede kalmaya ailelerinin videolu mesajları motive etti

    Bursasporlu futbolcuları kümede kalmaya ailelerinin videolu mesajları motive etti

    Süper Lig’de kalmayı son hafta deplasmanda Trabzonspor’u yenerek başaran Bursaspor'da futbolcuların bu karşılaşma öncesi ailelerinden gelen mesajları içiren video ile motive edildikleri ortaya çıktı.

    Kader maçı için karşılaşmadan 4 gün önce Ordu'ya giden ve burada kamp yapan Bursasporlu futbolcuların motivasyonu için Beşiktaş maçı öncesi kulüp menajeri Hüseyin Gedik tarafından önerilen proje Trabzonspor maçında hayata geçirildi. Sağ kanat oyuncusu Erdem Özgenç de çalışmaya destek vererek ailelerden görüntülü mesajları topladı. Kaleci Harun'un eşi yerli oyuncular, Aziz Behiç'in nişanlısı da yabancı oyuncularla görüştü. Tüm ailelerden gelen görüntüler Bursaspor Medya'dan Orçun Olukçu ve Emre Oğuz tarafından montajlanarak hazırlandı. ve teknik sorumlu Mustafa Er'in futbolcularla yaptığı son toplantıda oyunculara izletildi. Yabancı oyuncuların aileleri kendi dillerindeki mesajları ilettiler. Yaklaşık 8 dakikalık bu görüntüleri izleyen oyuncular, duygusal anlar yaşadı.
    Görüntülerin sona ermesinin ardından konuşan teknik sorumlu Mustafa Er futbolcuları, "Bunlar sizin hayatınız siz onlar için buradasınız. Bugün sahada 11 tane aslan yürekli adam olacak. 3 milyonluk şehir sevdikleriniz aileniz çocuklarınız sizlerle beraber olacak sizlerle beraber sevinecekler çıkın bu maçı onlar için alın" sözleriyle futbolcuları maça gönderdi.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:18
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