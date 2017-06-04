Bakan Müezzinoğlu'ndan Bursaspor'a ziyaret

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde tesislere gelen Müezzinoğlu'nu kulüp başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, asbaşkanlar Fatih Pulat ve Fatih Korkmaz, yöneticiler Mustafa Bakır ve Yusuf Arslan karşıladı.

Başkan Ay ve yöneticilerle görüşen Bakan Müezzinoğlu, dün akşam oynanan ve Bursaspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Trabzonspor maçıyla ilgili tebriklerini iletirken, bir daha böyle kötü bir tablo ile karşı karşıya kalınmaması ve bundan dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bursaspor Kulübü Başkan Ali Ay ise ziyaretten dolayı Bakan Müezzinoğlu'na teşekkür etti.