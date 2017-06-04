Bakan Müezzinoğlu'ndan Bursaspor'a ziyaret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursaspor Kulübünü ziyaret etti.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde tesislere gelen Müezzinoğlu'nu kulüp başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, asbaşkanlar Fatih Pulat ve Fatih Korkmaz, yöneticiler Mustafa Bakır ve Yusuf Arslan karşıladı.
Başkan Ay ve yöneticilerle görüşen Bakan Müezzinoğlu, dün akşam oynanan ve Bursaspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Trabzonspor maçıyla ilgili tebriklerini iletirken, bir daha böyle kötü bir tablo ile karşı karşıya kalınmaması ve bundan dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.
Bursaspor Kulübü Başkan Ali Ay ise ziyaretten dolayı Bakan Müezzinoğlu'na teşekkür etti.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:24
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Galatasaray Belhanda ile anlaştı
Toplam 6
Yorum
uA Anlaşıldı Sneijder da gidici... Büyük ihtimal Zenit e satarlar...
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Ali Koç başkan F.Bahçe şampiyon
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oy oy aziz volkan ve aykut üçlüsünden kurtulmanın tek formülü..ali koç.
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Ali Koç: 2018’de adayım
Toplam 14
Yorum
Fenerli_bey aziz varken kimse seni secmez. cete bu cete. adam para yediriyor uyelere. takim 3. olmus 5. olmus kimin s...de. gelme be adam. nazin baydi
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