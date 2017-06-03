Bursa'da kümede kalma sevinci

Bursaspor'un Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Bursa'da çay bahçeleri ve kafeteryalarda izleyen yeşil beyazlı taraftarlar, adeta öldü öldü dirildi. Takımın 1-0 mağlup duruma düşmesi ile üzülen Bursasporlular, önce beraberlik, ardından da galibiyet golü ile sevinç çığlıkları attı. Bursaspor'un 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte, yeşil beyazlı taraftarlar sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.