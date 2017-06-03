 Bursa'da kümede kalma sevinci – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Bursa'da kümede kalma sevinci

    Bursa'da kümede kalma sevinci

    Bursaspor'un Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip kümede kaldığı maçı, çay bahçesi ve kafeteryalarda izleyen yeşil beyazlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

    Bursaspor'un Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Bursa'da çay bahçeleri ve kafeteryalarda izleyen yeşil beyazlı taraftarlar, adeta öldü öldü dirildi. Takımın 1-0 mağlup duruma düşmesi ile üzülen Bursasporlular, önce beraberlik, ardından da galibiyet golü ile sevinç çığlıkları attı. Bursaspor'un 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte, yeşil beyazlı taraftarlar sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:11
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