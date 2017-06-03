Bursa'da kümede kalma sevinci
Bursaspor'un Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip kümede kaldığı maçı, çay bahçesi ve kafeteryalarda izleyen yeşil beyazlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.
Bursaspor'un Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Bursa'da çay bahçeleri ve kafeteryalarda izleyen yeşil beyazlı taraftarlar, adeta öldü öldü dirildi. Takımın 1-0 mağlup duruma düşmesi ile üzülen Bursasporlular, önce beraberlik, ardından da galibiyet golü ile sevinç çığlıkları attı. Bursaspor'un 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte, yeşil beyazlı taraftarlar sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:11
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
Yorum
Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
Bursa'da kümede kalma sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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