Bursaspor'da hedef mutlak galibiyet

Ligin ikinci yarısında büyük hayal kırıklığı yaratan ve 2017 yılında oynadığı maçlarda sadece 8 puan ile liglerde en az puan alabilen takım olan Bursaspor, bugün ince hesaplar içerisinde.



İNCE HESAPLAR

Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u yenerse, Bursaspor'un ligde kalabilmesi için Trabzonspor'u yenmekten başka çaresi olmayacak. Çaykur Rizespor'un puan kaybetmesi halinde, Bursaspor her sonuçta ligde kalacak.



?Bursaspor, lige veda ederse, Süper Lig tarihinde, küme düşen ilk şampiyon takım olacak. Yeşil beyazlılar 2004 yılında ligden düşmüş ve iki yıl sonra yeniden Süper Lige dönmüştu.



HAKEM FIRAT AYDINUS

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Serkan Tokat. Fırat Aydınus bugüne kadar Bursaspor'un 33 maçında görev yaptı. Yeşil beyazlılar bu maçlarda 10 galibiyet, 15 beraberlik, 8 yenilgi aldı.



ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA

Bursaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de bugüne kadar 81 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 41 galibiyet, Bursaspor 11 galibiyet alabildi. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.