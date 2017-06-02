Bursaspor'da hedef mutlak galibiyet
Bursaspor, ligde kalma savaşı vereceği maçta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak.Bu karşılaşma öncesinde dış dünya ile bağlantısını kesen ve iki gündür bu kritik maça Ordu’da hazırlanan Bursaspor’da bugün tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.
Ligin ikinci yarısında büyük hayal kırıklığı yaratan ve 2017 yılında oynadığı maçlarda sadece 8 puan ile liglerde en az puan alabilen takım olan Bursaspor, bugün ince hesaplar içerisinde.
İNCE HESAPLAR
Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u yenerse, Bursaspor'un ligde kalabilmesi için Trabzonspor'u yenmekten başka çaresi olmayacak. Çaykur Rizespor'un puan kaybetmesi halinde, Bursaspor her sonuçta ligde kalacak.
?Bursaspor, lige veda ederse, Süper Lig tarihinde, küme düşen ilk şampiyon takım olacak. Yeşil beyazlılar 2004 yılında ligden düşmüş ve iki yıl sonra yeniden Süper Lige dönmüştu.
HAKEM FIRAT AYDINUS
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Serkan Tokat. Fırat Aydınus bugüne kadar Bursaspor'un 33 maçında görev yaptı. Yeşil beyazlılar bu maçlarda 10 galibiyet, 15 beraberlik, 8 yenilgi aldı.
ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA
Bursaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de bugüne kadar 81 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 41 galibiyet, Bursaspor 11 galibiyet alabildi. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:58
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 6
Yorum
fb gitmek isteyene kal denilmez. güle güle.
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Josef’e teklif varsa gönderin
Toplam 3
Yorum
adalet Bırakın iyi bir teklifi 3-5 milyon EURO verirlerse derhal verin gitsin.Adam o kadar ağır ki sanki tank gibi.Yazık 8 milyon EUROya KAZIK.
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2016 Türkiye Fair Play ödülü Yasin Sülün’ün!..
Toplam 3
Yorum
Centilmen Kartal Biz boşuna demiyoruz. Şeref inle oyna Hakkı nla kazan diye. Helal olsun Yasin Sülün e.
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