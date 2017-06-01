Taraftar akını

Bursaspor taraftarı kümede kalma maçında takımlarını yalnız bırakmayacak. Yeşil-beyazlı yaklaşık olarak 2 bin taraftarın cumartesi günü Şenol Güneş Stadı'nda yerlerini alacağı öğrenildi. Bu sayının maç günü daha da artması bekleniyor. Bu arada Timsah'ta Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sakat. Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Boban Jovic'in sakatlıkları sürüyor.