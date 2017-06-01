 Taraftar akını – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Taraftar akını

    Taraftar akını
    Bursaspor taraftarı kümede kalma maçında takımlarını yalnız bırakmayacak. Yeşil-beyazlı yaklaşık olarak 2 bin taraftarın cumartesi günü Şenol Güneş Stadı'nda yerlerini alacağı öğrenildi. Bu sayının maç günü daha da artması bekleniyor. Bu arada Timsah'ta Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sakat. Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Boban Jovic'in sakatlıkları sürüyor.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:01
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