Oyuncu antrenör
Timsah’ta G.Birliği yenilgisi sonrası gözyaşlarıyla istifa eden Adnan Örnek’in yerine antrenörler Mustafa Er ve kaleci antrenörü Gançev’le birlikte Arjantinli yıldız da teknik açıdan destek olacak
HAZIRLIKLAR ORDU'DA
Kader maçı öncesi özel uçakla Ordu'ya giderek kampa giren Timsah, kader karşılaşması öncesi 2 gün burada çalışacak ve yarın Trabzon'a hareket edecek.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:00
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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