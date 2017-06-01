Oyuncu antrenör

Timsah’ta G.Birliği yenilgisi sonrası gözyaşlarıyla istifa eden Adnan Örnek’in yerine antrenörler Mustafa Er ve kaleci antrenörü Gançev’le birlikte Arjantinli yıldız da teknik açıdan destek olacak

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve bitime bir hafta kala düşme korkusunu yakından hisseden Bursaspor'da yönetim flaş bir karara imza attı. Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan ve bu kritik maç öncesi G.Birliği yenilgisiyle Adnan Örnek'in göz yaşlarıyla istifası ile teknik direktörsüz kalan Bursaspor'da yönetim, Kaptan Batalla önderliğinde maça çıkma kararı aldı. Zorlu deplasmandan mutlak galibiyetle dönmek zorunda olan yeşil- beyazlılarda sezonun en önemli karşılaşmaya takımı 33 yaşındaki tecrübeli yıldızın hazırlayacağı öğrenildi.



HAZIRLIKLAR ORDU'DA

Kader maçı öncesi özel uçakla Ordu'ya giderek kampa giren Timsah, kader karşılaşması öncesi 2 gün burada çalışacak ve yarın Trabzon'a hareket edecek.



Serkan YETİŞMİŞOĞLU