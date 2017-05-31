Bursaspor Ordu'ya hareket etti

Yenişehir Havaalanı'na takım otobüsüyle gelen yeşil beyazlı oyuncular, daha sonra uçağa bindiler. Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, havaalanında şunları söyledi:

"Bursaspor kulüp tarihinin dönüm noktası niteliğinde sayılacak maçlarından birine uğurlamak için geldik. Kentimizin en önemli marka değerlerinden biri olan Bursaspor'umuzu bu şartlarda böyle tarihi bir maça çıkmasını tabi ki hiçbirimiz arzu etmiyoruz. Fakat böyle bir gerçeğimiz var. Hepimizin ortak arzusu Bursasporlu futbolcu kardeşlerimizin de ellerinden gelen gayreti göstererek Trabzonszpor maçından galibiyetle ayrılmaları. Bizler kent olarak oyuncularımıza ve yönetimimize güveniyoruz. Futbolcu kardeşlerimize, maçın başlama düdüğü ile birlikte yanınızda yarım asırlık bir mazi ve 3 milyon Bursalı olduğunu kesinlikle unutmayın. Bu inanç ve güvenle hareket edin."