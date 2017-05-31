Birlik zamanı
Ç.Rize’yle son hafta ligde kalma mücadelesi verecek olan Bursaspor’da Başkan Ali Ay, “Bursaspor’u ligde ancak birlik ve beraberlik tutar” dedi
GALİBİYETE EKSTRA PRİM
Başkan Ay, Trabzonspor maçının kazanılması durumunda ekstra prim vereceklerini de açıkladı. Ay, "Yeter ki maçı kazansınlar. Gerisi hiç sorun değil. Biz onlardan galibiyet bekliyoruz" diye konuştu. Bursaspor Başkanı, 'Maç sonrası genel kurul kararı almayı düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şu anda bunu düşünmenin zamanı değil. Gündemimizde Bursaspor'un ligde kalması için birlik ve beraberliği sağlamamız var" cevabını verdi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:19
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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