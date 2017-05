Birlik zamanı

Ç.Rize’yle son hafta ligde kalma mücadelesi verecek olan Bursaspor’da Başkan Ali Ay, “Bursaspor’u ligde ancak birlik ve beraberlik tutar” dedi

Trabzonspor'la ligin son haftasında kaderini belirleyecek final maçına çıkacak Bursaspor, üç gün öncesinden stres ve baskıyı azaltmak için Ordu'da kampa girdi. Cumartesi günü oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını Ordu'da sürdüreceklerini belirten Başkan Ali Ay, deplasmandaki final gibi maçta taraftarları için bilet sayısının artmasını istemeyeceklerini söyledi. Başkan Ay, her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Takımı maça Ordu'da 3 gün boyunca hazırlayacağız. Daha sonra Trabzon'a geçeceğiz. Birlik ve beraberliğe her günden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. Bunu özellikle belirtmek ve açıklamak istiyorum. Bursaspor'u ligde ancak birlik ve beraberlik tutar. Biz bunu başaracak güçteyiz. Bunun için var gücümüzle uğraşıyoruz. Desteğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var" dedi.



GALİBİYETE EKSTRA PRİM

Başkan Ay, Trabzonspor maçının kazanılması durumunda ekstra prim vereceklerini de açıkladı. Ay, "Yeter ki maçı kazansınlar. Gerisi hiç sorun değil. Biz onlardan galibiyet bekliyoruz" diye konuştu. Bursaspor Başkanı, 'Maç sonrası genel kurul kararı almayı düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şu anda bunu düşünmenin zamanı değil. Gündemimizde Bursaspor'un ligde kalması için birlik ve beraberliği sağlamamız var" cevabını verdi.