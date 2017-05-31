Başkan Ay takımına güveniyor
Bursaspor kafilesi haftasonu Trabzonspor'la oynayacağı maç nedeniyle özel uçakla Ordu'ya geldi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Sahada inşallah galibiyeti alan biz oluruz" dedi.
3 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'la sezonun son maçına çıkacak olan Bursaspor, özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Takım kafilesiyle Ordu'ya gelen Bursaspor Başkanı Ali Ay, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahada inşallah galibiyet alan biz oluruz. Şehirimizde çok büyük birlik ve beraberlik var. Bu ortam benide umutlandırdı. Çocukları umutlandırdı. Neticede buraya Trabzon'a galip gelmek için geldik. Koskoca camiayı Süper Lig'de tutmak istiyoruz" dedi.
Yeşil-beyazlılar daha sonra otobüsle, karayoluyla Altınordu İlçesi'nde kamp yapacağı otele gitti.
Ordu'da maç gününe kadar kampa girecek olan yeşil beyazlıların antrenmanlarını 19 Eylül Stadyumu'nda basına kapalı olarak sürdüreceği belirtildi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:07
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Trabzonspor taktik çalıştı
Toplam 3
Yorum
Ertunga Bursayı yenmeliyiz yakışan bucur
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 46
Yorum
kartal ya geç bu masalları artık senin taraftarın bile yemiyor vakıfbank eczacıbaşı kaç kez dünya şampiyonu oldu da ne oldu gel erkek oyunu FUTBOL
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''Gerizekalılık''
Toplam 100
Yorum
bjkone 60 mlıyona takım kurup bıde katılmak ıcın para ode elıne bı teneke kupa verıp yollasınlar parayıda cebe ındıre gandı,sız sazanlarda sevının
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