 Başkan Ay takımına güveniyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Başkan Ay takımına güveniyor

    Başkan Ay takımına güveniyor

    Bursaspor kafilesi haftasonu Trabzonspor'la oynayacağı maç nedeniyle özel uçakla Ordu'ya geldi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Sahada inşallah galibiyeti alan biz oluruz" dedi.

    3 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'la sezonun son maçına çıkacak olan Bursaspor, özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Takım kafilesiyle Ordu'ya gelen Bursaspor Başkanı Ali Ay, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahada inşallah galibiyet alan biz oluruz. Şehirimizde çok büyük birlik ve beraberlik var. Bu ortam benide umutlandırdı. Çocukları umutlandırdı. Neticede buraya Trabzon'a galip gelmek için geldik. Koskoca camiayı Süper Lig'de tutmak istiyoruz" dedi.
    Yeşil-beyazlılar daha sonra otobüsle, karayoluyla Altınordu İlçesi'nde kamp yapacağı otele gitti.
    Ordu'da maç gününe kadar kampa girecek olan yeşil beyazlıların antrenmanlarını 19 Eylül Stadyumu'nda basına kapalı olarak sürdüreceği belirtildi.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:07
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