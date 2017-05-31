Başkan Ay takımına güveniyor

3 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'la sezonun son maçına çıkacak olan Bursaspor, özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Takım kafilesiyle Ordu'ya gelen Bursaspor Başkanı Ali Ay, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahada inşallah galibiyet alan biz oluruz. Şehirimizde çok büyük birlik ve beraberlik var. Bu ortam benide umutlandırdı. Çocukları umutlandırdı. Neticede buraya Trabzon'a galip gelmek için geldik. Koskoca camiayı Süper Lig'de tutmak istiyoruz" dedi.

Yeşil-beyazlılar daha sonra otobüsle, karayoluyla Altınordu İlçesi'nde kamp yapacağı otele gitti.

Ordu'da maç gününe kadar kampa girecek olan yeşil beyazlıların antrenmanlarını 19 Eylül Stadyumu'nda basına kapalı olarak sürdüreceği belirtildi.