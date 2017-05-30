Bursaspor'da hazırlıklar sürdü

Bursaspor, 3 Haziran 2017 Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 34.hafta maçının hazırlıkları bugün de basına kapalı olarak yapılan antrenmanla devam etti. Antrenör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynandı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.



Gençlerbirliği maçında sağ topuğuna darbe alan Sinan Bakış ve kasık adalesinde ağrıları olan Bogdan Stancu tedbir amaçlı dinlendirildi. Ayak bileğinde ödem olan Emre Taşdemir, kasığından ameliyat olan Ertuğrul Ersoy ve sakatlığı devam eden Boban Jovic antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.