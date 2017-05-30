Bursa şokta

Beklenmedik G.Birliği yenilgisi tüm planları alt üst etti. Teknik patron Örnek’in istifası işleri iyice karıştırdı. Trabzonspor maçına ise takımı Tunahan Akdoğan hazırlaması kararı alındı

Bursaspor'da, Gençlebirliği maçının ardından görevi bırakan Teknik Direktör Adnan Örnek'in yerine, ligin son haftasında camianın yakından tanıdığı Tuhahan Akdoğan'ın takımın başında yer alacağı öğrenildi. Ayrıca yeşilbeyazlıların maça daha iyi konsantre olmak adına daha erken bir tarihte Karadeniz'e gitmeyi planladığı bildirildi. Takım ise stres içinde.



MORALİMİZ ÇOK BOZUK

Gençlebirliği'ne kaybederek ligde kalma iddiasını son maça bırakan yeşil-beyazlılarda, başkan Ali Ay, "Moralimiz çok bozuk. G.Birliği karşısında en az bir puan alsaydık işimiz daha rahat olurdu. Bu durumlara düşmemeliydik. Ancak Bursasporlu oyuncular kendi onurları için son maçı kazanmak zorunda" dedi.



ERKEN GiDECEKLER

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan yeşil-beyazlıların, Karadeniz'e erken bir tarihte gitmeyi planladığı öğrenildi. Maça daha iyi konsantre olmak adına takımı karşılaşmadan 2 ya da 3 gün önce Karadeniz'e götürmeyi planlayan yönetimin, bu kararı da bugün netleştireceği bildirildi...



RUHUNA EL FATİHA!

Bursaspor'un, Gençlerbirliği'ne yenilerek ligde kalma umudunu son maça bırakmasının ardından Bursa yerel basını, yeşil-beyazlı takıma duyduğu öfkeyi manşetlerine taşıdı. Olay Gazetesi, 'Ruhuna el Fatiha' başlığını kullandı. Diğer gazeteler ise futbolcuları eleştirdi.