Bursa şokta
Beklenmedik G.Birliği yenilgisi tüm planları alt üst etti. Teknik patron Örnek’in istifası işleri iyice karıştırdı. Trabzonspor maçına ise takımı Tunahan Akdoğan hazırlaması kararı alındı
MORALİMİZ ÇOK BOZUK
Gençlebirliği'ne kaybederek ligde kalma iddiasını son maça bırakan yeşil-beyazlılarda, başkan Ali Ay, "Moralimiz çok bozuk. G.Birliği karşısında en az bir puan alsaydık işimiz daha rahat olurdu. Bu durumlara düşmemeliydik. Ancak Bursasporlu oyuncular kendi onurları için son maçı kazanmak zorunda" dedi.
ERKEN GiDECEKLER
Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan yeşil-beyazlıların, Karadeniz'e erken bir tarihte gitmeyi planladığı öğrenildi. Maça daha iyi konsantre olmak adına takımı karşılaşmadan 2 ya da 3 gün önce Karadeniz'e götürmeyi planlayan yönetimin, bu kararı da bugün netleştireceği bildirildi...
RUHUNA EL FATİHA!
Bursaspor'un, Gençlerbirliği'ne yenilerek ligde kalma umudunu son maça bırakmasının ardından Bursa yerel basını, yeşil-beyazlı takıma duyduğu öfkeyi manşetlerine taşıdı. Olay Gazetesi, 'Ruhuna el Fatiha' başlığını kullandı. Diğer gazeteler ise futbolcuları eleştirdi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:35
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
Bursa şokta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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