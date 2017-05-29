Harakiri yaptı

Bursaspor kazanması halinde ligde kalmayı garantileyeceği, öne de geçtiği maçta Gençlerbirliği’ne 90+3’te kaybetti. Son hafta Rize kazanır, Timsah Trabzon’u yenemezse yeşil-beyazlılar düşecek

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, Çaykur Rizespor'la ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor, büyük bir hayal kırıklığının daha altına imza attı. G.Birliği'yle sezon finali gibi bir maça çıkan yeşilbeyazlılar kazanmaları halinde Rize ne sonuç alırsa alsın ligde kalmayı garantileyecekti. Timsah 17'de Jorquera'yla öne de geçti. Son 20 dakikada ise Bursaspor tribünleri adeta korku filmi izledi. Rantie 72. dakikada eşitliği sağladı. Tekrar galibiyet için bastıran Bursaspor, savunma güvenliğini elden bıraktı; kontrataklarla tehlikeli olan Başkent ekibi yine böyle bir pozisyonda 90+3'te Issah'ın golüyle Bursa tribünlerini derin bir sessizliğe gömdü. Son haftaya kalan ligde kalma mücadelesinde Rizespor, Alanyaspor karşısında kazanır, Timsah da Trabzon deplasmanında galip gelemezse; lige veda eden 3. takım Bursaspor olacak.



Gözyaşlarıyla istifa etti

Bursaspor'da Mutlu Topçu'nun yerine göreve gelen alt yapı hocalarından Adnan Örnek, G.Birliği yenilgisi sonrası canlı yayında istifa etti. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Trabzonspor'la oynayacakları final karşılaşmasına dikkat çekerek, "Bu takıma bir şok lazım" diyen Örnek, bir anda gözyaşlarına boğuldu ve istifa kararı aldığını söyledi



Enes Ünal da tribünde destekledi

Bursaspor'un alt yapısından yetiştirip M.City'ye sattığı golcüsü Enes Ünal da eski takımını yalnız bırakmadı. Geçen sezonu Twente'de kiralık geçiren milli golcü, yeşil-beyazlıların Gençlerbirliği'ne kaybetmesi sonrası tribünde büyük bir üzüntü yaşadı.



Ağlayan taraftardan istifa çağrısı

Bursaspor taraftarları 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesinin son anlarında ve maç sonrasında, tribünlerde büyük bir protesto başlatırken, stadı yönetim istifa tezahüratlarıyla inlettiler. Bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.