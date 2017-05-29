Harakiri yaptı
Bursaspor kazanması halinde ligde kalmayı garantileyeceği, öne de geçtiği maçta Gençlerbirliği’ne 90+3’te kaybetti. Son hafta Rize kazanır, Timsah Trabzon’u yenemezse yeşil-beyazlılar düşecek
Gözyaşlarıyla istifa etti
Bursaspor'da Mutlu Topçu'nun yerine göreve gelen alt yapı hocalarından Adnan Örnek, G.Birliği yenilgisi sonrası canlı yayında istifa etti. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Trabzonspor'la oynayacakları final karşılaşmasına dikkat çekerek, "Bu takıma bir şok lazım" diyen Örnek, bir anda gözyaşlarına boğuldu ve istifa kararı aldığını söyledi
Enes Ünal da tribünde destekledi
Bursaspor'un alt yapısından yetiştirip M.City'ye sattığı golcüsü Enes Ünal da eski takımını yalnız bırakmadı. Geçen sezonu Twente'de kiralık geçiren milli golcü, yeşil-beyazlıların Gençlerbirliği'ne kaybetmesi sonrası tribünde büyük bir üzüntü yaşadı.
Ağlayan taraftardan istifa çağrısı
Bursaspor taraftarları 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesinin son anlarında ve maç sonrasında, tribünlerde büyük bir protesto başlatırken, stadı yönetim istifa tezahüratlarıyla inlettiler. Bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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