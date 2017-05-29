Bursa yerel basınında Bursaspor öfkesi

Olay Gazetesi, 'Ruhuna el Fatiha' başlığını kullanarak yeşil-beyazlı takımın ligde kalması için Trabzonspor'u mağlup etmekten başka çaresinin olmadığına dikkat çekti.



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında dün sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Geride kalan haftalarda topladığı 35 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Timsah, ligin son hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar, bordo-mavili ekibe mağlup olması ve Çaykur Rizespor'un da Alanyaspor'u yenmesi durumunda Gaziantepspor ve Adanaspor'un ardından ligden düşen son takım olacak.



"Ruhuna el Fatiha"

Ankara ekibine karşı aldığı mağlubiyetin ardından ligde kalma umudunu son maça bırakan yeşil-beyazlı takım için Bursa'daki yerel basının da tepkisi sert oldu. Olay Gazetesi, 'Ruhuna el Fatiha' başlığını atarken, "Gençlebirliği'ne kaybeden Bursaspor içimizi acıttı, kahretti. Yeşil-beyazlıların Trabzonspor'u deplasmanda yenmekten başka şansı yok" ifadelerini kullandı. Bursa Hakimiyet Gazetesi ise, 'Şoktayız' başlığını attığı haberinde, "Hiç hesapta yokken Gençlerbirliği yendi, Rize kazandı. Timsah'ın umudu son 90 dakikaya kaldı" ifadelerine yer verdi. Yeni Marmara Gazetesi, "Bursa'ya yakışmıyorsunuz", Kent Gazetesi de, "Ateş artık canımızı yakıyor" başlığını attı.