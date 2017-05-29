Bursa yerel basınında Bursaspor öfkesi
Bursaspor'un dün Gençlerbirliği'ne yenilerek ligde kalma umudunu son maça bırakmasının ardından Bursa yerel basını, yeşil-beyazlı takıma duyduğu öfkeyi manşetlerine taşıdı.
Olay Gazetesi, 'Ruhuna el Fatiha' başlığını kullanarak yeşil-beyazlı takımın ligde kalması için Trabzonspor'u mağlup etmekten başka çaresinin olmadığına dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında dün sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Geride kalan haftalarda topladığı 35 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Timsah, ligin son hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar, bordo-mavili ekibe mağlup olması ve Çaykur Rizespor'un da Alanyaspor'u yenmesi durumunda Gaziantepspor ve Adanaspor'un ardından ligden düşen son takım olacak.
"Ruhuna el Fatiha"
Ankara ekibine karşı aldığı mağlubiyetin ardından ligde kalma umudunu son maça bırakan yeşil-beyazlı takım için Bursa'daki yerel basının da tepkisi sert oldu. Olay Gazetesi, 'Ruhuna el Fatiha' başlığını atarken, "Gençlebirliği'ne kaybeden Bursaspor içimizi acıttı, kahretti. Yeşil-beyazlıların Trabzonspor'u deplasmanda yenmekten başka şansı yok" ifadelerini kullandı. Bursa Hakimiyet Gazetesi ise, 'Şoktayız' başlığını attığı haberinde, "Hiç hesapta yokken Gençlerbirliği yendi, Rize kazandı. Timsah'ın umudu son 90 dakikaya kaldı" ifadelerine yer verdi. Yeni Marmara Gazetesi, "Bursa'ya yakışmıyorsunuz", Kent Gazetesi de, "Ateş artık canımızı yakıyor" başlığını attı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:03
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Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Carpadiem O sene bu sene bundan sonra her sene sloganının yıl dönümü. Elde var 2
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 144
Yorum
ZZS FB 07 FUTBOLDA SÜRÜNDÜĞÜMÜZEDE NERDEN ÇIKARDIN KAFADAN KONTAK. BİZ BU HALİMİZLE BİLE SİZDEN PUAN ALIYORUZ. EN İYİ HALİMİZİDE SEN DÜŞÜN.
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Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Köyiçi Sampiyon olduk yetmedi SARIKIZLARI 10'LAR KULUBUNE SOKTUK. Bitime 1 hafta kala Birine 16 puan digerine 13 :) AGLAYIN, ZEVKIN DORUGUNDAYIZ :)
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