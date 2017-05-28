"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Mutlu Topçu'nun istifasından sonra Bursaspor'un başına getirilen Adnan Örnek, dramatik Gençlerbirliği yenilgisi sonrası görevi bırakacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Bütün günahı bana ait. Bu takıma şok lazım. Ben bunu başaramadım. Çok uğraştım. Bu maçı sahada kazanmak lazımdı. Hatalar oluyor ama başkanla görüşeceğim ve sanıyorum görevi bırakacağım. Herkes artık kendisine gelsin. Artık yeter. Sanıyorum istifa edeceğim. Yazık, günah. Şu koskoca şehrin düşmesine seyirci kalamam. Sezonun bütün günahı bende. Ben görevi bırakıyorum. İstifa etmek zorundayım. Gerçekten bu takıma şok lazım. Artık uyansınlar. Rüya bitmek üzere. Birileri uyansın artık. Maç sahada kazanılır. Ben üzülerek görevi bırakmak zorunda kalıyorum. İlginize, desteğine teşekkür ediyorum. 5-6 gün var. Bu takım ayağa kalkar ama bunlara gerçekten şok lazım. Olmaz, böyle gitmez çünkü. Uyansınlar ve ayağa kalksınlar. Söylenecek çok fazla şey yok. Birilerinin bir şey yapması lazım. Sorumluluk alıyorum" dedi.
Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısının sonunda gözyaşlarına boğuldu.Trabzonspor maçına çıkmayacağım." dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:21
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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Adnan Örnek görevi bırakacağını açıkladı, gözyaşlarına boğuldu
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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