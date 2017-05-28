Kariyerine Avrupa'da devam edem Enes Ünal, altyapısından yetiştiği Bursaspor'u tribünde izledi.
Bu sezon Hollanda liginde Twente takımında kiralık forma giyen 19 gol atan Enes Ünal, ailesini görmek için geldiği Bursa'da yeşil-beyazlıların Gençlerbirliği ile oynadığı kritik lig maçını izledi. Enes Ünal, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşmayı eski takım arkadaşı olan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy ile birlikte izledi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:34
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 1
Yorum
Gs Birumayı niye veriyorsunuz lisesi verin
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Emre çılgına döndü!
Toplam 7
Yorum
Yuh Artık Bu adam görünümlü şahsa daha ne kadar katlanılacak, yeter artık.
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Toplam 2
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aslan Forma satar tribünleri doldurur yalanıyla bitik yıldızları getirmeyin 5milyon euro maaşlarla başka ihsan istemez.
Enes Ünal Bursaspor'u izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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