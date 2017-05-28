Enes, kritik maçta takımını yalnız bırakmadı

Bu sezon Hollanda liginde Twente takımında kiralık forma giyen 19 gol atan Enes Ünal, ailesini görmek için geldiği Bursa'da yeşil beyazlıların Gençlerbirliği ile oynadığı kritik lig maçını izledi. Enes Ünal, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşmayı eski takım arkadaşı olan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy ile birlikte izledi.