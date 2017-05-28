Adnan Örnek görevi bırakacağını açıkladı, gözyaşlarına boğuldu
Mutlu Topçu'nun istifasından sonra Bursaspor'un başına getirilen Adnan Örnek, dramatik Gençlerbirliği yenilgisi sonrası görevi bırakacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Bütün günahı bana ait. Bu takıma şok lazım. Ben bunu başaramadım. Çok uğraştım. Bu maçı sahada kazanmak lazımdı. Hatalar oluyor ama başkanla görüşeceğim ve sanıyorum görevi bırakacağım. Herkes artık kendisine gelsin. Artık yeter. Sanıyorum istifa edeceğim. Yazık, günah. Şu koskoca şehrin düşmesine seyirci kalamam. Sezonun bütün günahı bende. Ben görevi bırakıyorum. İstifa etmek zorundayım. Gerçekten bu takıma şok lazım. Artık uyansınlar. Rüya bitmek üzere. Birileri uyansın artık. Maç sahada kazanılır. Ben üzülerek görevi bırakmak zorunda kalıyorum. İlginize, desteğine teşekkür ediyorum. 5-6 gün var. Bu takım ayağa kalkar ama bunlara gerçekten şok lazım. Olmaz, böyle gitmez çünkü. Uyansınlar ve ayağa kalksınlar. Söylenecek çok fazla şey yok. Birilerinin bir şey yapması lazım. Sorumluluk alıyorum" dedi.
Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısının sonunda gözyaşlarına boğuldu.Trabzonspor maçına çıkmayacağım." dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:47
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Valbuena'da mutlu son
Toplam 15
Yorum
AL İYİCE AL İYİCE BATIR
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Bursaspor kendini ateşe attı
Toplam 8
Yorum
nturk haftaya kardes trabzon bir kiyak yapar,hafta arasi butun futbolcularim sakatlandi deyip yedeklerlerklerle cikar bursaya yenilir
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Kalitemiz bu
Toplam 42
Yorum
Ali Can Hani M.Denizli,Daum,E.Yenal,Aykut şampiyon yapmamıştı.Takımı ne hale getirdi.Hani Aykut gelemezdi.Kıskançlıkla kulüp yönetilmez.Başarılı ola
Adnan Örnek görevi bırakacağını açıkladı, gözyaşlarına boğuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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