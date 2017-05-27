Bursaspor, Gençlerbirliği maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Bursaspor hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kalelerle kontrol pas oyunu ve serbest çalışmayla sona erdi.
Dün yapılan antrenmanda dinlendirilen Joshua John ve Emre Taşdemir bugün takımla çalışırken, sakatlıkları süren Boban Jovic ve Ertuğrul Ersoy'un ise tedavilerine devam edildi.
Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:03
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
gs gs daki pioblem bir oyuncu dahi satamadan tiransfer yapmasi .enaz 56 tane satki yeni oyuncular alasin .nerde para beyler yokisde .
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
tudor tudor da hüsran olacak gs da yaptigi tiransferlerde vasat ucuz oyuncular la takimin kalitesi iyice düsecek .
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Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
Toplam 14
Yorum
öğretici tudorun yerine ben gelsem kesin şampiyon olurduk ! bütün maçları farklı kazanırdım bu takımla ! ama bu dursunla ben de çalışmak istemezdim !
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