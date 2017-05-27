 Bursaspor, Gençlerbirliği maçına hazır – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Gençlerbirliği maçına hazır

    Bursaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek hazırlıklarını tamamladı.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kalelerle kontrol pas oyunu ve serbest çalışmayla sona erdi.

    Dün yapılan antrenmanda dinlendirilen Joshua John ve Emre Taşdemir bugün takımla çalışırken, sakatlıkları süren Boban Jovic ve Ertuğrul Ersoy'un ise tedavilerine devam edildi.

    Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor, Gençlerbirliği maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.