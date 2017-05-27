Bursaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kalelerle kontrol pas oyunu ve serbest çalışmayla sona erdi.

Dün yapılan antrenmanda dinlendirilen Joshua John ve Emre Taşdemir bugün takımla çalışırken, sakatlıkları süren Boban Jovic ve Ertuğrul Ersoy'un ise tedavilerine devam edildi.

Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.