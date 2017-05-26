Hucüm emri
Kümede kalmak için sahasında Gençlerbirliği’ni yenmek zorunda olan Bursaspor’da, teknik direktör Adnan Örnek takımına hücum emri verdi. Forvette ise Stancu ile Sinan oynayacak
FORVETTE SİNAN VE STANCU
Antalya maçının ikinci yarısında şans bulan Furkan Soyalp'i yine kanatta oynatmayı düşünen Adnan Hoca'nın forvette Sinan Bakış'la, Stancu'yu birlikte oynatma amacında olduğu belirtildi. Sakat oyuncuların son durumuna göre kararını verecek olan Teknik Direktör Adnan Örnek'in stoperde Sivok-Şamil ikilisini oynatacağı ifade edildi.
?BATALLA iDMANA ÇIKTI
Bursaspor'da kritik Gençlerbirliği karşılaşması öncesi sakat oyuncuların durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Antalyaspor maçındaki problemleri nedeniyle forma giyemeyen Bilal Kısa, takımdan ayrı çalışırken, Pablo Martin Batalla, Bogdan Stancu, Aziz Behiç ve Emre Taşdemir antrenmanda yer aldı. Sağ üst adelesinde sertleşme olan kaleci Mert Günok ise bugünkü çalışmada yer alacak.
TİMSAH ÇÖKTÜ
Bursaspor, Süper Lig'in son beş haftasında sahadan yenik ayrıldı. Akhisar karşısında 5-1, Galatasaray karşısında 5-0, Rizespor karşısında 6-0, Beşiktaş karşısında 2-0 ve Antalyaspor karşısında 2-1 kaybeden Bursaspor aynı zamanda lig tarihinde üç haftada 16 gol yiyen ilk takım olmuştu. (28-30. hafta arası)
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:07
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Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
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KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
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bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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