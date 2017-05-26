Hucüm emri

Kümede kalmak için sahasında Gençlerbirliği’ni yenmek zorunda olan Bursaspor’da, teknik direktör Adnan Örnek takımına hücum emri verdi. Forvette ise Stancu ile Sinan oynayacak

Bursaspor camiası nefesini tuttu, Gençlerbirliği maçını bekliyor. Kümede kalmayı garantilemek için Başkent temsilcisini yenmek zorunda olan yeşil beyazlılarda Teknik Direktör Adnan Örnek de sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Teknik kadrosuyla birlikte Kırmızı-siyahlı ekibin daha önce oynadığı maçları gözlem altına alan genç teknik adamın, sahaya çift forvet sürmeyi düşündüğü öğrenildi. Örnek hücum emri verdi.



FORVETTE SİNAN VE STANCU

Antalya maçının ikinci yarısında şans bulan Furkan Soyalp'i yine kanatta oynatmayı düşünen Adnan Hoca'nın forvette Sinan Bakış'la, Stancu'yu birlikte oynatma amacında olduğu belirtildi. Sakat oyuncuların son durumuna göre kararını verecek olan Teknik Direktör Adnan Örnek'in stoperde Sivok-Şamil ikilisini oynatacağı ifade edildi.



?BATALLA iDMANA ÇIKTI

Bursaspor'da kritik Gençlerbirliği karşılaşması öncesi sakat oyuncuların durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Antalyaspor maçındaki problemleri nedeniyle forma giyemeyen Bilal Kısa, takımdan ayrı çalışırken, Pablo Martin Batalla, Bogdan Stancu, Aziz Behiç ve Emre Taşdemir antrenmanda yer aldı. Sağ üst adelesinde sertleşme olan kaleci Mert Günok ise bugünkü çalışmada yer alacak.



TİMSAH ÇÖKTÜ

Bursaspor, Süper Lig'in son beş haftasında sahadan yenik ayrıldı. Akhisar karşısında 5-1, Galatasaray karşısında 5-0, Rizespor karşısında 6-0, Beşiktaş karşısında 2-0 ve Antalyaspor karşısında 2-1 kaybeden Bursaspor aynı zamanda lig tarihinde üç haftada 16 gol yiyen ilk takım olmuştu. (28-30. hafta arası)