 İnegöllü miniklerden Bursaspor’a destek – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    İnegöllü miniklerden ’a destek

    İnegöllü miniklerden Bursaspor’a destek

    , bugün yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 33.Hafta maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.

    MİNİKLERDEN DESTEK
    İnegöl ilçesinden, Özlüce Tesisleri'ne gelen ilkokul öğrencileri takımı ziyaret etti. Antrenman öncesi sahaya çıkış kapısında oluşturdukları tünel ile futbolcuları alkışlayan minikler Teknik Direktör Adnan Örnek'e çiçek takdim ederek başarı dileklerinde bulundular.

    TAKTİK ÇALIŞTILAR
    Yeşil beyazlılar, Teknik Direktör Adnan Örnek nezaretinde yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bir çalışma yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas çalışması yapan yeşil beyazlılar son bölümde ise taktik çalışma yaptı.
    Sakatlığı bulunan Mert Günok'un tedavisine devam edilirken, dün yapılan antrenmanda sağ ayak tabanından sakatlanan Boban Jovic ve kasık adalesinde zorlanma olan Erdem Özgenç antrenmana katılmadı.
    Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:23
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