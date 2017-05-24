Bursaspor’a efsanelerden moral desteği

Uzun yıllar Bursaspor'da forma giyen, takım kaptanlığına yapan, unutulmazlar arasına giren Mesut Şen, Vahit Doğan, Sinan Bür, Turan Şen, Kemal Batmaz, Erdinç Kayan, Ahmet Kılıç, Cengiz Tunçman, Recai Özdemir, Sedat Özbağ, Ümit Şengül, Bülent Merey, Sedat Bayraktar, Yalçın Çimen, Fatih Çayla ile kaleciler Yılmaz Türkel ve Necati Pala, antrenman öncesi yeşil beyazlı futbolcularla biraraya gelerek Gençlerbirliği maçı öncesi moral desteği verdi.



Unutulmaz kaptanlardan Sinan Bür, "Sizlere güveniyoruz. Hep birlikte el ele verip ligde kalacağız" dedi. Daha sonra Vahit Doğan ise "Maçı futbolcular kazanır, teknik direktörler değil. Siz şampiyon kadronun birer parçasıydınız. Bu maçı kazanıp düzlüğe çıkacağınıza inanıyoruz" derken, Mesut Şen ise "Bursa size inanıyor. Son iki maçta iyi mücadele ettiniz. Gençlerbirliği'ni yeneceğinize inancım tam" dedi.

Daha sonra Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve Alt Yapı Komitesi'nde yer alan doktor Recai Özdemir ise teknik direktör Adnan Örnek ile bir araya gelerek maç için destek verdi.



Bursaspor daha sonra ısınmanın ardından, önce minyatür kalelere gol çalışması yaparken, antrenmanın son bölümünde ise üç ayrı gruba ayrılarak yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Bugün yapılan çalışmaya sağ ayak adalesinde sertleşme olan Mert Günok tedbir amaçlı çalışmaya katılmadı. Bilal ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Sakat oyunculardan Batalla, Stancu, Aziz Behich ve Emre Taşdemir takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenman ile Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.