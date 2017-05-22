 Deniz’e Osmanlı talip – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Deniz’e Osmanlı talip

    Deniz’e Osmanlı talip
    Bursaspor'da bu sezon istenileni veremeyen isimlerin başında gelen ve geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz'a Osmanlıspor talip oldu. Bu sezon 19 maçta 4 gol, 1 asistlik bir performans gösteren ve sorunlar yaşayan 29 yaşındaki oyuncuyu eski hocası Hamza Hamzaoğlu'nun ısrarla istediği ifade edildi.

    Eto'o'muz yok ki...
    Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Antalyaspor yenilgisine ilişkin, "Goller kaçıyor, kaçabiliyor. Karşı takımda Eto'o var. Bende Eto'o vardı da ben mi oynatmadım. Yapacak birşeyimiz yoktu" dedi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deniz’e Osmanlı talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.