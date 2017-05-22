Deniz’e Osmanlı talip

Bursaspor'da bu sezon istenileni veremeyen isimlerin başında gelen ve geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz'a Osmanlıspor talip oldu. Bu sezon 19 maçta 4 gol, 1 asistlik bir performans gösteren ve sorunlar yaşayan 29 yaşındaki oyuncuyu eski hocası Hamza Hamzaoğlu'nun ısrarla istediği ifade edildi.



Eto'o'muz yok ki...

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Antalyaspor yenilgisine ilişkin, "Goller kaçıyor, kaçabiliyor. Karşı takımda Eto'o var. Bende Eto'o vardı da ben mi oynatmadım. Yapacak birşeyimiz yoktu" dedi.