 Batalla’dan mesaj var – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Batalla’dan mesaj var

    Batalla’dan mesaj var

    Bursaspor’da Arjantinli yıldız Pablo Batalla, ligde son iki haftaya girilirken camiaya mesaj gönderdi. Batalla, G.Birliği maçı için “sezonun maçı” dedi

    Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bursaspor'da Arjantinli yıldız Pablo Batalla, ligde son iki haftaya girilirken camiaya mesaj gönderdi. Kaptan Batalla, Gençlebirliği maçını 'sezonun maçı' olarak nitelendirirken, "Bursaspor ailesini kayıtsız, şartsız destek vermeye çağırıyorum. İhtiyacımız olan galibiyeti hep birlikte almamız gerekiyor" dedi. Ligde kalmayı garantilemek için Ankara ekibine karşı sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Timsah'ta, kritik mücadele öncesi takım kaptanı Batalla, camiada kırgınlıkların bitmesini ve başarı için herkesin kenetlenmesini de istedi. Yönetim de Batalla'ya destek verdi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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