 Bursaspor düşme hattında kaldı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Bursaspor düşme hattında kaldı

    Bursaspor düşme hattında kaldı

    Spor Toto Süper Ligin, ikinci yarısında aldığı skorlarla hızla sıralamanın altına inen Bursaspor, son 2 haftasına girilirken kendisinden 5 puan altında bulunan Çaykur Rizespor’la birlikte düşme hattında kalan 2 takımdan biri oldu.

    Bursaspor, ligin 2'nci yarısında oynadığı 16 karşılaşmada sadece Fenerbahçe ve Osmanlıspor'la berabere kalıp Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor'u yendi. Yeşil beyazlı takım, ligdeki son galibiyetini 7 Nisan 2017'de Kardemir karabükspor'u 3-0 yenerek aldı. Bursaspor, bu galibiyet sonrası oynadığı 5 maçı, üst üste kaybetti. Yeşil beyazlılar, bu maçlarda sadece 2 gol atabilirken, kalesinde ise tam 20 gol gördü. Bursaspor, son olarak pazar günü deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

    Ligde düşme korkusu ile kalan 2 maçına çıkacak olan Bursaspor'un lige tutunabilmesi için önünde 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00'de sahasında Gençlerbirliği'yle, son hafta ise deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağı 2 maçı bulunuyor.

    2 MAÇTA 2 BERABERLİK VEYA 1 GALİBİYET GEREKİYOR
    Adanaspor ve Gaziantepspor'un Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşirken son olarak küme düşecek tek takım arasına girebilecek Çaykur Rizespor ve Bursaspor kaldı. Son 2 haftaya girilirken Çaykur Rizespor'un 5 puan önünde bulunan Bursaspor'un ligde kalabilmesi için kalan 2 maçından 1 galibiyet veya 2 puan alması gerekiyor. İkili averajda ise Çaykur Rizespor'un üstünlüğü bulunuyor.

    Bursaspor teknik sorumlusu Adnan Örnek, kurtuluş ve yeniden ayağa kalkma mücadelesi olarak gördüğü son 2 maçta iyi oyunun karşılığını almak istediklerini belirtti, "Futbolcularımın Gençlerbirliği'ni yenerek ligde kalacaklarına inanıyorum. Bursaspor, riske girmeden sezonu kapatacaktır" dedi.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:15
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