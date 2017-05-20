“Bende Eto’o var da ben mi oynatmadım”
Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bende Eto’o var da ben mi oynatmadım” dedi.
"Son 45 dakikada elimiz kolumuz bağlandı"
Sakatlık yaşayan oyunculardan dolayı zorunlu değişiklikler yaptıklarını ifade eden Adnan Örnek, "İlk yarının ortasında Ertuğrul'un değişmek istemesi bizi zor durumda bıraktı. İlk yarının sonunda Stancu'nun sakatlanıp çıkması bizi değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Son 45 dakikada elimiz kolumuz bağlandı. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye 2-3 haftadır denklem içinde gidiyoruz, gerçekten yoruldum" dedi.
"Bende Eto'o var da ben mi oynatmadım"
Sezon sonunda bu tür sakatlıkların olduğunu söyleyen Örnek, "Bu kadar sakatlık üst üste geliyor. Üzgünüm; niye üzgünüm Antalyaspor gibi sezonun iyi bir takımına karşı gol pozisyonuna giriyorsanız atmanız lazım. Bence yine oyuncuları verdikleri mücadelelerden dolayı kutlarım. Oyun içerisinde çok rotasyon yaptık. Bu bizi çok yordu. Oyuncular bu değişikliklere rağmen ellerinden gelen çabayı sarf ettiler. Goller kaçırdık, goller kaçabilir. Karşı takımda Eto'o var, bende Eto'o var da ben mi oynatmadım. Dünya yıldızı bir oyuncu geliyor bir pozisyonda atıyor. İşte maç 1-1 iken goller kaçırdık. Üzgünüz ama golleri kaçırdığımız için üzgünüz" diye konuştu.
"Gençlerbilriği ve Trabzonspor maçını alarak rahatlamak istiyoruz"
Sonraki hafta oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Ayağa kalktık, kalktık. Artık kalan maçları kazanmamız lazım. Oyuncuların bunu önümüzdeki hafta başaracağına inanıyorum. Gençlerbilriği ve Trabzonspor maçını alarak rahatlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:45
-
Orman, Taison için Ukrayna’da!
Toplam 17
Yorum
Msecgin Vida yi topcu diye alan adamın futbolla uzaktan yakindan ilgisi yokturdur...
-
Dakikası 5 bin Euro'ya oynadı!
Toplam 1
Yorum
Serkan Bu adaman yüzü gülmez.O biliyor nedenini.Yine de başarılar diliyoruz.
-
Kravets kapışması
Toplam 14
Yorum
Kral Eğleniyor Beşiktaş bunu alsın kafama sıkarım topçu mu bu golcü mü
“Bende Eto’o var da ben mi oynatmadım” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.