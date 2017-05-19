 Örnek: Kazanırız – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Örnek: Kazanırız

    Örnek: Kazanırız
    Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Antalyaspor maçına ilişkin, "Kazanmak istiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak alacağımız üç puan kara bulutları dağıtacaktır" dedi. Örnek küme düşmek gibi bir korkuları olmadığını da belirtti.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
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