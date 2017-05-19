Örnek: Kazanırız

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Antalyaspor maçına ilişkin, "Kazanmak istiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak alacağımız üç puan kara bulutları dağıtacaktır" dedi. Örnek küme düşmek gibi bir korkuları olmadığını da belirtti.