 Fernandao sesleri... – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fernandao sesleri...

    Fernandao sesleri...
    Bursaspor yönetimi, Fenerbahçe'de istenilen performansı veremeyen eski oyuncusu Fernandao'yu gündemine aldı. Başkan Ali Ay'ın Brezilyalı golcü için başkan Aziz Yıldırım ile görüşeceği, kiralık formülünün masaya yatıralacağı ifade edildi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao sesleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.